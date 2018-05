Des synergies supplémentaires pour Ahold Delhaize?

"L’expansion de la marge d’Ahold Delhaize supportée par de plus grandes et de plus rapides synergies brutes est le levier essentiel pour la croissance bénéficiaire de la société qui sera aidée par une baisse du taux d’imposition." On saura assez rapidement si le groupe de distribution évolue dans la direction décrite par Charles Allen de Bloomberg Intelligence. Ahold Delhaize publie ses résultats trimestriels ce mercredi matin.