Dialogue de sourds persistant chez Makro

Depuis plusieurs semaines, syndicats et direction de Makro s'opposent sur l'arsenal de mesures prévues par la seconde pour redresser une situation financière toujours précaire. Les syndicats réclament une conciliation en commission paritaire, la direction refuse.

Ulcérés, les représentants du personnel ont décidé de ne pas participer au conseil d'entreprise extraordinaire prévu ce jeudi. "Pour nous, c'est un lieu d'information et de consultation, pas de négociation", dit Jean-Pierre Boninsegna, secrétaire fédéral du Setca (FGTB), qui accuse les dirigeants de l'enseigne de chercher à mettre les syndicats hors-jeu.

Pour rappel, la direction de Makro a annoncé début septembre une batterie de mesures d'économie et de réorganisation: plus grande polyvalence du personnel, suppression de certaines fonctions, écrémage de l'offre, modifications dans les horaires, automatisation... Il est aussi question de la non-prolongation de contrats temporaires (entre 100 et 200).