Erwin Van Osta, un roi du bricolage à la présidence de Comeos

"Age quod agis"

Peu friand de grandes envolées théoriques, Erwin Van Osta a fait sien l'adage latin "Age quod agis". "Cela signifie: fais ce que tu as à faire, le mieux possible. Ce que je traduis par: just fucking do it", explique-t-il. La réactivité, c'est selon lui la force première de la chaîne Hubo. "Nous faisons ce que nous disons", proclame-t-il.