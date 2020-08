Et si la direction de Camaïeu organisait la faillite de sa filiale belge?

La direction financière française de Camaïeu demande à ses filiales de faire remonter le cash vers la maison mère. Pour les syndicats, il s'agit tout au plus d'organiser la faillite des filiales et éviter en Belgique la loi Renault.

"Dans un contexte tendu et incertain que nous traversons, je vous demande de mettre en place toutes initiatives afin que le cash remonte sur Camint (Camaïeu International, Ndlr) et ne reste pas sur nos filiales", lit-on dans ce mail dont "La Libre Belgique" a pu prendre connaissance.

Pour la CNE le message est clair: en cessation de paiement en France, le groupe organise la faillite de ses filiales belge, luxembourgeoise et suisse.

"L’organisation de la faillite de la filiale belge par la France permettra tout simplement de contourner la loi Renault et donc de ne pas prendre en charge les indemnités."

Eviter la loi Renault

Pour Jalil Bourhidane, CNE, l’organisation de la faillite de la filiale belge par la France "permettra tout simplement de contourner la loi Renault et donc de ne pas prendre en charge les indemnités." Appauvrir les filiales pour sauver la maison mère est une pratique courante dans le secteur, rappelle Fabienne Meulemans, SETCa, citant le cas de la faillite de MEXX .

Le syndicaliste CNE demande donc la nomination d'un mandataire judiciaire et aux autorités de prendre leurs responsabilités pour les 130 salariés des 28 magasins belges du groupe. "Les législations belge et européenne laissent aujourd’hui les multinationales faire ce qu’elles veulent et même d’organiser des 'fausses faillites', nous ne pouvons l’accepter."