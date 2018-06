FNG lève des fonds et revient sur Euronext Bruxelles

FNG qui possède les marques Brantano, Claudia Sträter et Miss Etam, entre autres, lance une augmentation de capital et revient se faire coter à Bruxelles.

Le groupe de mode FNG, qui compte des marques comme Brantano, Claudia Sträter et Miss Etam, lance une souscription publique d’actions qui sera accompagnée d’une cotation sur Euronext Bruxelles . La valeur est déjà cotée sur la Bourse d’Amsterdam.

L’offre qui vise aussi bien les particuliers que les investisseurs institutionnels se tiendra du 28 juin au 5 juillet inclus . Il n’y aura pas de clôture anticipée possible.

Maximum de 109 millions d'euros

Elle porte sur un maximum de 2.693.967 actions nouvelles avec droit d’allocation prioritaire dans la proportion d’un droit pour un nouveau titre. Il faut y ajouter des titres à hauteur de 15 millions d’euros vendu par des actionnaires de référence via une fondation. Ces derniers n’ont pas l’intention de participer à l’offre et n’exerceront donc pas leur droits d’allocation.

Le prix des actions proposées se situe dans une fourchette comprise entre 26,25 euros et 29,75 euros l’unité. Compte tenu de l’option d’augmentation et du niveau le plus élevé de cette fourchette, le montant maximum de l’offre s’élève à 109,4 millions d’euros.