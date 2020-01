FNG ne reprend pas e5 mode, mais lui offre un coup de pouce commercial

Alors que l'action du groupe textile est suspendue depuis jeudi, FNG nie toujours toutes les rumeurs faisant état d'un plan d'acquisition de l'enseigne e5 mode. Il ajoute avoir signé un accord commercial permettant à e5 mode de bénéficier de conditions d'achat plus favorables.

Les spéculations concernant FNG vont bon train depuis la semaine dernière, menant jeudi après-midi à la suspension du titre. Aujourd'hui, FNG insiste: non! il n'y a aucun plan de reprise d'e5 mode.

Dans un communiqué, le groupe parle tout au plus d'un accord commercial avec le holding d'e5 mode. "Dans le cadre du plan de restructuration du groupe e5, un accord commercial a été conclu avec la plateforme d'achat du groupe FNG, actif depuis des années dans différentes régions et disposant de bureaux en Turquie, en Inde et en Chine. Ainsi, e5 mode pourra bénéficier des avantages spécifiques de la plateforme d'achat et des conditions d'achat favorables associées. À cette fin, le 31 décembre 2019, le groupe FNG a conclu un accord de commission avec Feniks Holding, la maison mère d'e5 mode."

FNG devrait également profiter de cet accord. Selon son patron Dieter Penninckx, "la mise à disposition de cette plateforme d'achat signifie également d'importantes économies d'échelle supplémentaires, dont FNG et ses actionnaires pourront profiter".

Rumeurs de reprises niées

Des analystes avaient avancé la semaine dernière la possibilité d'un rachat de e5 mode tenant compte du fait que la chaîne de vêtements belge comptant 70 magasins et 400 employés, est désormais entre les mains de Feniks, la holding de Frédéric Helderweirt, ancien manager de FNG et Brantano. "Cela alimente naturellement les spéculations", indiquait Hans D'Haese, analyste chez ING. "Il est également très fortuit que FNG et e5 mode aient conclu presque simultanément un accord de coopération commerciale pour partager la plate-forme d'achat de FNG."

Même scénario que pour Brantano?

L'analyste citait aussi des similitudes avec l'acquisition de Brantano. Début 2016, le PDG de FNG Dieter Penninckx et les entrepreneurs de détail Wouter Torfs et Rens van de Schoor reprenaient la marque de chaussures en difficulté. En un an, ils ont restructuré la chaîne et FNG. "Un scénario similaire semble probable avec e5 mode."

En attendant des précisions

Jeudi la FSMA suspendait ainsi l'action dans l'attente d'un communiqué. L'action de la maison mère de Brantano, CKS et Miss Etam avait bondi mardi lors de la dernière séance boursière de 2019 de 29,4% à 18,50 euros dans un volume de plus de 40.000 unités échangées. À titre de comparaison: la moyenne des six derniers mois était de 1.700.