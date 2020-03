Fabienne Bryskère, d'un plan de transformation à l'autre...

Une quinzaine d'années chez GB puis Carrefour, six ans aux commandes de Multipharma, la plus grande coopérative d'officines du pays: le pedigree de Fabienne Bryskère a attiré l'attention des responsables du groupe Mestdagh, qui lui ont confié le poste de CEO.

Profil adéquat

Chez Mestdagh, on est persuadé d'avoir trouvé avec Fabienne Bryskère le profil adéquat pour parachever le plan de transformation de l'enseigne, adopté l'an dernier. "Fabienne Bryskère a accompagné un plan de transformation chez Multipharma. C'est cette expérience qui nous a convaincus de faire appel à elle, en plus de son expérience dans le commerce de détail et de son sens de l'écoute et du dialogue", résume Eric Mestdagh, administrateur.