Faire le plein avec son smartphone, c'est possible

Fini d'utiliser sa carte bancaire pour faire le plein à la station service? Colruyt permet désormais de faire son plein dans les stations service Dats 24, l'une de ses filiales, avec son smartphone. Cela se fera via l'application mobile Xtra. Le paiement se fait ensuite par domiciliation le lendemain de la transaction.

Pour utiliser ce service, il faut tout d'abord activer la fonction de paiement sur l'application Xtra, ce qu'ont déjà fait environ 10% des plus de 4,5 millions de titulaires de la carte du même nom. Il suffit ensuite aux clients de rouler jusqu'à la station, sélectionner la pompe, faire le plein, remettre le pistolet et simplement reprendre la route. Lorsqu'il remonte dans son véhicule, il peut consulter le montant de la transaction sur son smartphone. Il n'est plus nécessaire d'imprimer de ticket.