Feu vert pour la reprises des magasins e5 Mode par De Sutter

La chaîne de magasin de prêt-à-porter e5 Mode sera reprise par la famille De Sutter, active dans le textile. 90% des emplois devraient être préservés et l'ouverture de 4 magasins est prévue.

Il restait trois candidats en lice et le tribunal d'entreprise de Termonde a finalement tranché en faveur de la famille De Sutter pour la reprise de la chaîne de magasins de prêt-à-porter e5 Mode , qui dispose d'une protection contre ses créanciers. Les deux candidats malheureux sont Colruyt Group , qui possède notamment la chaîne de magasins de vêtements ZEB, et la société danoise BTX .

Cette reprise doit sonner comme une bonne nouvelle pour le personnel des magasins puisque c'était la solution la plus favorable selon les syndicats qui avaient estimé que plus d'emplois seraient préservés si la famille De Sutter l'emportait. Cette société familiale originaire de Flandre orientale et déjà active dans le textile souhaite que la totalité des activités de la société redémarre avec 90% du personnel. Elle paiera 2,5 millions d'euros pour la reprise.