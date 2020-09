Freshr s'allie à Carrefour pour redonner vie aux denrées cabossées

Une banane un peu noire, une poire déformée, une carotte tordue… Mal calibrés, beaucoup de fruits et légumes finissent dans les invendus des grandes enseignes de la distribution. Direction la poubelle? Plus chez Carrefour, où une jeune start-up s’engage à récupérer ces denrées abîmées pour leur donner une seconde vie et réduire ainsi le gaspillage alimentaire, directement depuis le magasin .

Une collaboration win-win

Parmi elle, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mondialement, un tiers de la nourriture produite pour la consommation humaine est jeté. 45% de ce tiers concernent les fruits et légumes. Pour répondre à son "Acte 20", Carrefour gère mieux ses stocks et démarque les produits proches de leur date limite de consommation. Le géant de la grande distribution ne s’arrête pas là. Depuis 20 ans, le groupe fait don de ses invendus à des organisations d’aide alimentaire. À titre d’exemple, en un an, Carrefour a pu offrir l’équivalent de pas moins de 3 millions de repas. Carrefour s’engage à recycler et valoriser les derniers invendus et travaille avec l'entreprise "Too Good To Go", qui permet d'acheter de la nourriture à un moindre coût.