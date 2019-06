Galeria Inno quitte totalement le giron du Canadien Hudson's Bay

L'Autrichien Signa et le Canadien Hudson's Bay avaient déjà noué un accord de partenariat pour la gestion des activités allemandes de Galeria Kaufhof et Karstadt l'an dernier. Aujourd'hui, ils vont une étape plus loin. Signa reprend la totalité des parts, avec dans la manne, les magasins belges de Galeria Inno.