Grand appétit pour le champion du bio en devenir de Xavier Niel

Mais de quoi parle-t-on exactement? Une Spac, "c'est un peu le miroir de l'IPO", évoque Arnaud Coibion, associé chez Linklaters. Et pour cause, ici, c'est le financement qui se cherche une société, et non une société qui se cherche un financement. L'investisseur confie en ce sens du cash à une coquille vide, sur base de la confiance qu'il attribue à l'équipe d'investissement et d'un secteur d'activité défini en amont. A partir de là, la société en question part à la chasse. Timing? "Entre 18 et 24 mois" pour une première opération, "qui nécessite souvent de devoir relever des fonds". Un vote des actionnaires est requis pour l'avaliser; s'ils sont contre, leurs actions peuvent être rachetées (l'on parle alors de "rédemption").