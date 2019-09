Grogne à la Fnac de City 2 après 26 licenciements

La direction de la Fnac avait annoncé fin février, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de supprimer 57 emplois sur les 456 que compte la chaîne en Belgique à travers 11 magasins. Les discussions avec les syndicats dans le cadre de la procédure Renault n'ont finalement pas abouti et l'entreprise a dès lors décidé de se séparer de 26 travailleurs, explique le syndicat socialiste.

Six personnes y sont concernées par les licenciements alors que la direction envisage d'y réduire la superficie commerciale, selon le Setca. Une vingtaine de salariés ont décidé de quitter le commerce et ont été remplacés aux caisses par des cadres, d'après le syndicat. Des discussions sont en cours et les autres magasins ne semblaient pas touchés par le mouvement, à en croire la direction.