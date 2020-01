Guerre des prix entre Colruyt et Douwe Egberts

Dans de nombreux supermarchés Colruyt, les produits Douwe Egberts, Jacqmotte et Senseo sont indisponibles et remplacés, dans les rayons, par un bref mot d'excuse à l'attention des clients. Le nombre de références restant en rayons varie d’un magasin à l’autre. Derrière cette pénurie partielle se cache un conflit entre le groupe de grande distribution et le géant du café Jacobs Douwe Egberts.

Déjà la même bataille avec Pepsico et Nestlé

Chez Colruyt, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu pour "continuer à mener ces discussions dans un climat le plus constructif possible". On explique ainsi que les négociations "prennent un peu plus de temps que prévu" et que, "par respect pour notre partenaire, nous ne souhaitons aller plus dans le détail et conserver le huis clos de ces discussions". Colruyt se montre "confiant" aussi pour "trouver une solution assez rapidement".