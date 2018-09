Guerre ouverte entre Carrefour et Casino

D'un côté, Casino et son chiffre d'affaires avoisinant les 40 milliards d'euros pour 12.271 enseignes. De l'autre Carrefour , dont les ventes des 12.300 magasins ont atteint l'année dernière 88,2 milliards d'euros. Le deux poids lourds français de la distribution ont publié ce lundi matin deux communiqués contradictoires.

Casino dit avoir été sollicité en vue d'un rapprochement par Carrefour et avoir rejeté cette approche, des affirmations cependant fermement démenties par son concurrent.

Selon Casino, les avances ont été formulées "depuis quelques jours" et le distributeur ciblé par Carrefour a réuni le même jour son conseil d'administration, qui "a décidé à l'unanimité de ne pas donner suite à cette approche". Le conseil, qui a "réitéré à l'unanimité sa totale confiance dans la stratégie créatrice de valeur" de Casino, a "constaté les obstacles, en France et au Brésil, au rapprochement avec Carrefour, en particulier en matière de concurrence et d'emplois", toujours selon le communiqué de Casino.