Huit candidats à la reprise de la chaîne Hema

La situation difficile que connaît l'enseigne Hema n'a pas refroidi les candidats repreneurs. Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, huit marques d'intérêt sur plus de 50 se sont traduites lundi en offre en bonne et due forme.

Deux candidats déclarés ne sont pas encore connus. Les six autres candidats repreneurs se divisent en trois groupes: les distributeurs (Ahold Delhaize , considéré comme le favori, et Mirage Retail Group, propriétaire de Blokker et Intertoys) et les acteurs financiers (les fonds américains Flacks Group et Parcom) sont déjà connus. S'y ajoutent deux groupes de "fans" de l'enseigne.