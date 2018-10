Ice-Watch va quitter le centre de Bastogne

Il fallait tendre l’oreille dimanche soir et bien écouter les dernières paroles prononcées par Jean-Pierre Lutgen , le CEO d’Ice-Watch, en annonçant la défaite de la liste Citoyens+ face à celle de son frère , le bourgmestre Benoît Lutgen. "Ma vie n’est plus à Bastogne", concluait-il avant de tirer sa révérence. Il ne bluffait pas. Contacté ce lundi matin, le fondateur d’Ice-Watch nous a confirmé sa volonté de déménager ses bureaux du centre de Bastogne vers le zoning de Bastogne où il possède déjà un vaste entrepôt.

Dimanche déjà, il nous expliquait son ras-le-bol de se voir mettre des bâtons dans les roues par rapport à ses projets de développement économique. On se souviendra notamment que l’homme avait été confronté à des problèmes d’urbanisme dans le cadre du chantier de ses bureaux inaugurés en mai 2007 en plein centre de la ville dirigée par son frère, Benoît Lutgen. In fine, en septembre de cette année, Jean-Pierre Lutgen avait fait enlever les pavés du parking situé à côté de ses bureaux, parking qui n’accueillait plus aucune voiture depuis quelques mois. "Comment voulez-vous que je reste ici? Je n’ai plus de parking, mon bâtiment n’est plus digne de recevoir des invités", nous a expliqué le CEO d’Ice-Watch.