Jumbo évite le conflit direct avec Colruyt

Le groupe familial néerlandais, qui doit ouvrir ses trois premiers magasins au Limbourg à l’automne, renonce à garantir les prix les plus bas chez nous.

L’arrivée en Belgique de l’épouvantail Jumbo, cette chaîne néerlandaise de supermarchés présentée comme le "Colruyt néerlandais" , se précise. D’ici la mi-novembre au plus tard, elle devrait ouvrir ses trois premiers magasins au Limbourg (à Overpelt, Rijkevorsel et Lanaken).

Les dirigeants de Colruyt vont pouvoir éponger les sueurs froides que suscitait l’irruption de ce concurrent qui, sur son marché domestique, se positionne lui aussi sur le créneau des prix garantis les plus bas. Jumbo va même plus loin que le distributeur de Hal: le client qui découvre un produit moins cher chez un concurrent voit son achat remboursé purement et simplement.