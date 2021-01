Jumbo n'abandonne pas ses projets d'expansion en Belgique

La crise du Covid a freiné les projets de Jumbo en Belgique. Mais le distributeur néerlandais ne renonce pas: une dizaine de supermarchés ouvriront cette année en Flandre.

À contre-courant d'une réputation de fonceur bien ancrée chez les entrepreneurs néerlandais, Jumbo se déploie lentement mais sûrement en Belgique. Et si la pandémie de Covid-19 a freiné ses projets d'expansion en 2020, elle ne les a pas arrêtés.

Le deuxième distributeur néerlandais – derrière l'inamovible Ahold Delhaize – prévoyait d'ouvrir entre 12 et 15 supermarchés en 2020. En ce début d'année, il ne dispose que de 8 magasins, pour un peu plus de 600 salariés. Mais ce n'est que partie remise: le groupe basé à Veghel (Brabant du Nord) prévoit d'en inaugurer 10 de plus en 2021.

A terme, il prévoit toujours d'en ouvrir une centaine, y compris à Bruxelles et en Wallonie. "Nous voulons étendre pas à pas notre réseau de magasins, en commençant par la Flandre, avant de regarder plus loin", dit Laura Valks-Piessens, responsable de la communication de Jumbo.

Pour cette année, outre le Limbourg (Bree et Heusden) et la Flandre orientale (Renaix), l'enseigne fera ses premiers pas en Flandre occidentale (Kuurne et Zedelgem). Le sud du pays, ce sera pour plus tard, sans doute pas avant quelques années. "Le pas à franchir entre les Pays-Bas et la Flandre est moins grand qu'avec la Wallonie, ne fût-ce qu'en raison de la langue", explique Laura Valks-Piessens.

Différences culturelles

Jumbo se cantonne donc momentanément à la Flandre. Son concurrent Albert Heijn en est au même point. Et si la plateforme bol.com vient de franchir la frontière linguistique, c'est presque contrainte et forcée, pour empêcher que l'ogre Amazon occupe seul le terrain.

600 salariés En ce début d'année, Jumbo ne dispose que de 8 magasins belges, pour un peu plus de 600 salariés.

Le facteur linguistique n'est sans doute pas la seule raison de la retenue des distributeurs néerlandais à l'égard du sud du pays. "Le marché de la distribution n'est pas plus saturé en Wallonie qu'en Flandre, au contraire. Mais pour les Néerlandais, la complexité du marché wallon est liée à des différences culturelles très importantes. Ils ne comprennent tout simplement pas le mode de fonctionnement bruxellois et wallon", explique Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola et professeur à la Solvay Business School.

Selon lui, Jumbo a d'ailleurs bien compris que pour séduire le consommateur belge, il fallait lui proposer autre chose que du pindakaas ou du sambal. Une grande partie de l'assortiment des Jumbo est constituée de produits familiers au consommateur belge. Le succès est au rendez-vous.

"Jumbo est en croissance, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de part de marché, ce qui est plutôt alarmant pour les autres distributeurs", ajoute Pierre-Alexandre Billiet.