Jysk double quasiment ses ventes en Belgique

La crise du covid et la fermeture temporaire de ses 43 points de vente (dont 14 en Wallonie et 6 à Bruxelles) n'a pas empêché Jysk d'engranger des revenus record en Belgique. Le spécialiste danois de l'ameublement a bouclé son exercice financier décalé (septembre 2020 - août 2021) sur des ventes en hausse de 91,7% à 66,7 millions d'euros. Le concurrent du géant suédois Ikea réalise par ailleurs un bénéfice opérationnel (Ebit) de 10 millions.

L'enseigne danoise prévoit d'ouvrir des dizaines de magasins supplémentaires en Belgique dans les années à venir, pour arriver à terme à "au moins" 100 points de vente. "Le plus grand défi est d'obtenir les matériaux nécessaires, car il y a une insuffisance mondiale de matières premières et de capacités logistiques. Toutefois, nous pensons que cette situation va s'améliorer dans les années à venir", estime Frank Christant, country manager de Jysk aux Pays-Bas, en Belgique et en France.