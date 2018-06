L'atelier de Gepetto va entrer en contact avec les travailleurs de La Grande Récré

La faillite des magasins de jouets La Grande Récré a été prononcée lundi devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. L’administrateur de L’atelier de Gepetto était présent dans la salle. Il veut lancer l’idée d’une vaste coopérative belge du jouet pour faire face à Amazon. Il voudrait entrer en contact avec les travailleurs de La Grande Récré. Et ne ferme pas la porte à la concurrence.

La chaîne de magasins de jouets La Grande Récré a fait aveu de faillite lundi matin devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. En plus de Grégory de Sauvage, l’avocat de la chaîne, une personne était présente pour assister à cette triste fin. Et il a tenu à nous interpeller à la fin de l’audience.

Jean-Frédéric Speth, administrateur des magasins de jouets L’atelier de Gepetto (créés par Marie et Jean-Marc Lemaire, toujours aux commandes au côté de Jean-Frédéric Speth), n’est pas là par hasard. "Le secteur du jouet ne va pas bien, il souffre beaucoup face à la digitalisation. En la matière, le plus gros concurrent est Amazon", nous a-t-il expliqué à la sortie de l’audience d’aveu de faillite.

L’atelier de Gepetto • 2002: Créé par Marie (illustratrice jeunesse) et Jean-Marc (photographe) Lemaire. Ils ont été rejoints il y a un peu moins de cinq ans par Jean Frédéric Speth, un ancien avocat ayant exercé comme curateur. • Nombre de magasins: Quatre magasins exploités en propre à Waterloo, La Hulpe, Stockel et Boitsfort. Cinq autres sous forme de franchise.

Car voilà exactement ce qui l’amène: la lutte des acteurs physiques contre le géant de la vente en ligne contre qui il devient de plus en plus difficile de lutter. "En période de fêtes, la différence de prix entre Amazon et les magasins physiques peut aller du simple au double", affirme notre interlocuteur, arrivé à bord de l’aventure de L’atelier de Gepetto il y a cinq ans environ. "Le fantasme de mes associés est de créer une coopérative belge du jouet, de se regrouper et d’être plus forts face à la digitalisation du secteur", nous a encore expliqué Jean-Frédéric Speth.

La voilà, la grande idée des fondateurs de L’atelier de Gepetto: essayer de convaincre le curateur de La Grande Récré d’organiser une assemblée générale avec tout le personnel des magasins afin de leur présenter leur projet de coopérative. Toutes les pistes sont sur la table et tout est possible, nous a encore précisé notre interlocuteur qui s’attendait à croiser des concurrents à l’audience de faillite. Ce dernier ne veut pas faire d’exclusive: d’anciens travailleurs de La Grande Récré pourraient s’associer au projet et avancer sous forme de franchise, des concurrents pourraient entrer dans la danse, l’idée étant de s’organiser afin de pouvoir faire face à Amazon et aux autres filières de vente de jouets en ligne.

Fonds de commerce

Il faudra faire vite. D’après Jean Frédéric Speth, l’avocat de la faillite de La Grande Récré aurait déjà reçu des marques d’intérêts de personnes intéressées à racheter le stock de jouets à bas prix. Ce n’est pas du tout l’idée de L’atelier de Gepetto qui travaille avec son propre fournisseur (Eureka Kids). Mais, nous a assuré notre interlocuteur, si la seule possibilité d’entrer dans la danse et de pouvoir contacter les travailleurs de La Grande Récré passe par le rechat du fonds de commerce, L’atelier de Gepetto fera ce qu’il faudra pour emporter la mise.

"Le monde du jouet est de plus en plus difficile. C’est un peu David contre Amazon." Jean Frédéric speth L’atelier de Gepetto

Près de 80 personnes ont perdu leur travail au travers de cette faillite. C’est à eux également que s’adresse le message délivré par Jean Frédéric Speth. "Il y a 80 personnes au chômage, cela fait mal et cela fait écho à ce que le monde du jouet est de plus en plus difficile. C’est un peu David contre Amazon", résume notre interlocuteur. Qui a une idée assez précise de ce qu’il voudrait faire. "Je vais amener les blocs et les règles du jeu et on va voir qui veut jouer. Notre projet se centraliserait autour d’une enseigne belge (peu importe son nom) désireuse de vendre de la qualité et de fournir des conseils. Ce serait fabuleux", explique-t-il encore, avant de conclure: "Le malheur de ces 80 personnes pourrait être l’étincelle d’un nouveau projet."

Dans les jours à venir, Jean Frédéric Speth a l’intention de contacter le curateur désigné par le tribunal afin de lui faire part de son projet.