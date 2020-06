L'avenir belge d'Orchestra Premaman se jouera à Montpellier

Nul doute que les travailleurs belges d'Orchestra Premaman auront les yeux tournés vers le tribunal de commerce de Montpellier ce mardi matin. C'est ce tribunal qui tranchera entre les deux offres de reprises qui ont été déposées sur le bureau des juges dans le cadre du plan de redressement judiciaire de la société. D'un côté, il y a une offre faite par le groupe saoudien Al Othaim , qui détient lui-même un peu plus de 4% d'Orchestra-Premaman. De l'autre, il y a une offre faite par New Orchestra , un ensemble dirigé par Pierre Mestre, le fondateur d'Orchestra. Pour faire offre, il peut notamment compter sur l'aide de la société belge Vegotex (qui prévoit une ligne de crédit de 30 millions d'euros ).

Si le groupe saoudien l'emporte, il ne reprendra pas les activités belges. Un représentant d'Al Othaim l'a récemment déclaré à nos confrères de "Midi-Libre". "Nous proposons de reprendre la majeure partie des actifs et certaines filiales où l'enseigne est leader. (...) Néanmoins, nous ne conserverons pas les filiales d'Espagne et de Belgique qui sont quasiment en redressement judiciaire." Voilà qui est clair.

Des candidats pour la Belgique

Pour rappel, au moment de l'introduction de sa réorganisation judiciaire en Belgique à l'automne 2019 (introduite alors que la société était en redressement en France), Orchestra Premaman exploitait 53 magasins en Belgique et employait 420 personnes. En Belgique, au fil de la procédure, Pierre Mestre s'était avancé pour reprendre les vingt magasins les plus rentables. Voilà où on en était avant que le coronavirus ne vienne ralentir les choses.