L'avenir des magasins belges de Blokker se joue en janvier

Depuis l'homme ne tarit pas de messages positifs. Dans une interview accordée au quotidien De Telegraaf, il affirme qu'aux Pays-Bas les magasins se portent bien. Il évoque même un retour des bénéfices envisagé pour 2021. Sur les chiffres de 2019, il ne laisse rien entrevoir, tout au plus fait-il part ces derniers mois "d'améliorations significatives" tant au niveau du chiffre d'affaires que des marges bénéficiaires. "Nous faisons davantage la promotion et des produits de notre propre marque et en vendons beaucoup plus avec une marge plus élevée", explique-t-il.