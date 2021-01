L'e-commerce se décline en mode "durable"

Quelle est la plateforme d'e-commerce la plus durable? Cross-Border Commerce Europe établit pour la première fois son top 100. Perdu dans le lot, un seul acteur belge émerge à la 71e position.

L'e-commerce peut-il être durable? En Belgique, le SPF Economie s'était déjà penché sur la question. Il avait conclu que l’e-commerce est une arme à double tranchant. "Il peut contribuer positivement à condition d’être utilisé à bon escient et en bonne complémentarité avec le commerce traditionnel."

Le meilleur élève

Cross-Border Commerce Europe, la plateforme européenne des commerçants en ligne, a réalisé son premier "Top 100 des Marketplaces transfrontalières durables en Europe" (hors voyages) qu'ils soient BtoC, BtoB, CtoC ou PtoP.

"Suite à l'impact du Coronavirus, nous sommes devenus plus digitaux, mais aussi plus conscients et plus regardants par rapport à notre consommation. C'est une des raisons qui nous a poussé à apporter plus de transparence sur la durabilité des acteurs de l'e-commerce", explique Carine Moitier, fondatrice de CBCommerce.eu.

Ce classement se base sur 10 paramètres: les objectifs de développement durable transfrontalier, le modèle d’entreprise, l'expérience d’achat transfrontalier, la certification et les labels, l'assortiment de produits durables, la livraison et transport du dernier kilomètre, les partenaires, la fabrication et le transport en Extrême-Orient, la mesure de l’empreinte carbone et enfin la présence d'un responsable du développement durable.

Indirectement, il se penche aussi sur le concept de pollution numérique. "Des entreprises comme eBay ont des objectifs très importants de durabilité reprenant ce concept."

Classement très américain

Le top 10 est dominé par des acteurs américains, japonais et australien. Le premier européen pointe à la 8e place avec Bol.com (Pays-Bas), là où Leboncoin (France) clôt le palmarès. Le retard européen n'est pas dû à leur manque de vision durable, mais davantage à un retard général de l'activité.

16 % 16% du chiffre d’affaires d’eBay se veut désormais "écologique et propre"

Le grand gagnant avec un score de 68,9 sur 100 est eBay. "Depuis son lancement en 1995, la durabilité a été un facteur clé pour cette plateforme mondiale. En mettant l’accent sur la vente de produits d’occasion et de seconde main." Désormais environ 16% du chiffre d’affaires d’eBay se veut "écologique et propre".

Amazon, numéro 5, est gratifié pour ses entrepôts et ses flottes de véhicules électriques, ainsi que pour ses emballages durables. Son défaut? Son modèle commercial basé sur du BtoC. "Les plateformes CtoC et les applications de commerce social de revente représentent le business model le plus adéquat pour améliorer la durabilité", lit-on par ailleurs.

Et le numéro 71 est...

71 sur 100 Le premier et unique acteur belge du classement se situe à la 71e position. Il s('agit du site d'achat et vente de pièces de collection, Delcampe.

En queue de peloton, on retrouve le suisse Digitec Galaxus qui récolte un 7,1/ 100. L'unique acteur belge, le site d'achat et vente de pièces de collection, Delcampe pointe à la 71e position.