L'enseigne E5 Mode protégée de ses créanciers jusqu'à la fin janvier

E5 Mode avait déjà profité au printemps d'une période de protection contre ses créanciers pour rééchelonner sa dette. Elle avait ainsi obtenu en juin l' aval du tribunal de Termonde pour son plan de sauvetage . Mais le deuxième confinement et la fermeture des commerces non essentiels sont passés par là.

Vendredi dernier, à la suite d'un conseil d'entreprise extraordinaire, le CEO et propriétaire Frederic Helderweirt, n'avait pas exclu des licenciements. "Je ferai tout ce que je peux pour sauver des emplois", avait-il affirmé. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir l'entreprise durablement saine et conserver le plus grand nombre d'emplois possible."