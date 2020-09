L'un des fondateurs de FNG placé en détention

Fin août, les fondateurs de la chaîne de mode en faillite FNG - Dieter Penninckx, Anja Maes et Manu Bracke - avaient été arrêtés et interrogés. Ils ont été libérés par la suite, mais sous des conditions strictes. Penninckx, qui est également président et propriétaire du club de football KV Mechelen, et Maes auraient violé ces conditions, mais le procureur d'Anvers ne donne pas plus d'informations au Tijd. Bracke a respecté les conditions.