LVMH en remet une couche sur Tiffany

Le géant du luxe français LVMH , dirigé par le milliardaire Bernard Arnault, serait en passe de racheter le joaillier américain Tiffany pour 16,3 milliards de dollars , selon des informations du Wall Street Journal et du Financial Times.

"Les conseils d'administration des entreprises de luxe se réunissent dimanche pour finaliser l'accord et à moins d'un accroc de dernière minute, il devrait être annoncé lundi, voire plus tôt", ajoute l'article. "L'offre d'achat au comptant valorise les actions Tiffany à 16,3 milliards de dollars et l'entreprise a une dette nette d'environ 350 millions de dollars", souligne de son côté le Financial Times, qui s'appuie également sur des sources proches du dossier.