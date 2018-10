La CNE dépose un préavis de grève chez Delhaize

L'organisation actuelle ne semble pas apporter satisfaction. La direction de Delhaize souhaite donc tester à partir de début novembre, dans six magasins du pays et durant six mois, une nouvelle organisation du travail. Ces changements, qui exigent une plus grande flexibilité des employés, inquiètent une partie du personnel. "Nous avons posé une série de questions et nous n'avons pas reçu de réponses à ce stade. Pour les travailleurs, il est indispensable d'avoir des réponses à leurs questions", explique Delphine Latawiec, secrétaire nationale CNE Commerce, tout en évoquant une situation "très tendue" et des travailleurs "qui en ont marre".