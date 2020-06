La Colruyt Group Academy distribue 183.000 masques

"Il a été réconfortant de voir combien de nos clients et employés se sont portés volontaires pour coudre des masques au profit des personnes les plus vulnérables de notre société."

Au total, l'académie et ses partenaires offriront 50.000 masques réutilisables à Special Olympics Belgium et 133.000 autres masques à une série d’institutions du secteur des soins de santé en Belgique. L'action fait partie d'une opération lancée voici quelques semaines et qui avait vu la Colruyt Group Academy inviter ses collaborateurs et ses clients à coudre eux-mêmes des masques afin de contribuer à l'effort collectif contre la pandémie. Colruyt et ses partenaires offraient les kits de couture aux volontaires, charge à eux de coudre 30 masques et d'en livrer 25. Ils pouvaient en garder cinq pour leur consommation personnelle.