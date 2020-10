La baisse des revenus d'Ikea Belgique, un mal pour un bien

Le boom du 'click & collect'

Ikea a notamment profité du boom de la demande pour de nouveaux services tels que le "click & collect", qui a bondi en un an de 56,8%. Sans surprise, le chaland s'intéresse particulièrement aux produits pour la maison, et en particulier les accessoires de cuisine et le matériel de bureau. "Le télétravail a conduit à une augmentation de 7% pour notre gamme de bureaux et les 'staycations' ont fait grimper le chiffre de notre mobilier d’extérieur de 14%", précise le patron d'Ikea Belgique.