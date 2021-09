La chaîne de prêt-à-porter e5 repart du bon pied

"E5 est en avance sur son plan d'affaires et peut déployer ses plans d'investissement à plein régime", affirment Peter et Kristof De Sutter, les représentants de la famille propriétaire. Active dans le textile, celle-ci a été choisie en début d'année pour être le repreneur de la chaîne de magasins de prêt-à-porter, au détriment du groupe Colruyt et du holding danois BTX.

Clientèle rajeunie

Elle mise aussi sur un élargissement et un rajeunissement de la clientèle, en s'appuyant sur un parc de magasins rénové et sur la force de ses collections. "C'est, avec le développement et le renforcement de nos canaux de vente numériques, notre plus grand défi", soulignent les frères De Sutter.