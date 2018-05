La chansonnette du CEO de Sainsbury's qui passe mal

Mike Coupe, CEO de Sainsbury's semblait visiblement enjoué à l'annonce de l'acquisition par sa société de son concurrent Asda. Alors qu'il attendait le début de l'enregistrement d'une interview avec ITV News sur l'opération, il a été filmé chantonnant: "We're in the Money, the sky is sunny. Let's lend it, spend it, send it rolling along" (nous avons de l'argent, le soleil brille, prêtons-le, dépensons-le, envoyons-le).