La crise du Covid nuit aux parts de marché de Colruyt

En cause: l'essor des magasins de proximité, plus nombreux et donc plus proches des consommateurs. "Si Colruyt progresse moins que les autres enseignes, c'est parce qu'il dispose de moins de magasins de proximité. Ceux-ci représentent 35% de notre parc de magasins, contre plus de 50% chez nos concurrents", explique Stefaan Vandamme, directeur financier (CFO) du groupe.

Rentabilité en hausse

A l'inverse, les magasins non alimentaires (Dreamland, Dreambaby et Fiets!) ont subi le contrecoup de la fermeture obligatoire imposée entre le 1er avril et le 10 mai. Les revenus de ces magasins ont baissé de 3,7%. Et si ceux du "non-food" ont bondi de 21,8%, c'est grâce à l'intégration de Fraluc, le holding qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. Depuis septembre, Colruyt y a porté sa participation de 68% à plus de 96%.