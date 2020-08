La curatelle de Brantano veut organiser une grande démarque

Toujours aucune information sur la reprise de Brantano. Les curateurs souhaitent désormais organiser une démarque pour remplir les caisses et payer les créanciers.

Parallèlement, les curateurs gèrent la faillite de l'entreprise . À plusieurs reprises ces dernières semaines, ils ont voulu organiser une grande opération de démarque dans les magasins, mais à chaque fois, elles ont échoué. Ces ventes pourraient permettre de transformer en cash une collection d'été qui ne vaudra bientôt plus rien. L'argent dégagé pourrait permettre de payer certains créanciers.

Question d'avenir

Parmi les salariés, on s'interroge sur l'opportunité d'organiser cette vente. "Le personnel veut avant tout des éclaircissements sur l'avenir ."

Deux candidats semblent s'être mis sur les rangs pour reprendre Brantano. L'allemand Diechmann et le néerlandais Ziengs Retail. Ce dernier a toutefois annoncé mercredi soir se retirer des discussions. Malgré cela, on attend toujours une décision sur l'avenir de la chaîne de magasins de chaussures, là où les nuages se sont dissipés pour CKS, Fred&Ginger et Baker Bridge.