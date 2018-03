La cure de jouvence a commencé pour Aldi Belgique

"Aldi reste Aldi et les prix restent les mêmes"

Ce nouveau concept de magasins est "destiné à mieux répondre aux besoins du client", explique le hard discounter, avec notamment plus de place pour la boulangerie et les produits frais. Les nouveaux rayons seront également plus colorés que les anciens. Et en plus de la rénovation de ses magasins, Aldi promet de créer 450 nouveaux postes en Belgique. Le groupe emploie actuellement 6.500 en Belgique.