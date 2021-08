La difficile conquête de la France par Colruyt

Auparavant copies conformes de leurs homologues belges, les Colruyt français s'adaptent. "Retail is retail!", expliquent Marc Hoffman et Bart de Schutter, en charge des activités du groupe en France. © FOTO-CREDIT

Colruyt devrait doubler le nombre de ses magasins en France, pas (encore) rentables. Proche de son maximum en Belgique, le groupe cherche la croissance à l'étranger. Colruyt peut-il y concurrencer les hypermarchés tout-puissants?

Les rayons du nouvel entrepôt de Colruyt, à Gondreville, ne sont pas remplis à ras bord. Le centre de distribution installé à proximité de Nancy est pourtant totalement opérationnel depuis avril. "Il doit nous permettre de faire face à notre croissance dans la région", explique Bart De Schutter, directeur des magasins Colruyt en France. "Cette année, nous ouvrirons nos premiers supermarchés en Alsace."

Sur son marché domestique, la Belgique, Colruyt a quasiment atteint le maximum de son potentiel. Fin des années 1990, Colruyt a dépassé ses concurrents Carrefour et Delhaize pour devenir la plus grande chaîne de supermarchés du pays. Pour y trouver de nouveaux relais de croissance, l'entreprise s'est diversifiée dans le secteur énergétique, dans le secteur "non-food", avec Dreamland, Dreambaby, ZEB, Bike-Republic (anciennement Fiets!) et, depuis peu, avec des centres de fitness (JIMS).

Déficit de notoriété

La France est un autre relais. Colruyt y exploite 88 magasins, essentiellement dans l'est et le nord-est de la France, depuis l'acquisition d'un petit concurrent en 1997. Aujourd'hui, les Français dépensent 566 millions d'euros par an dans les supermarchés Colruyt et les stations-service DATS24. Soit 5,7% du chiffre d'affaires du groupe.

"En 2021 et 2022, nous devrions ouvrir cinq nouveaux magasins en France. Ensuite, nous comptons en ouvrir huit par an, et peut-être même dix." Marc Hofman Directeur opérationnel des magasins du groupe Colruyt

Pourtant, beaucoup de Français ne connaissent pas Colruyt. Cela doit changer, estime la direction, qui souhaite mettre les bouchées doubles dans l'Hexagone. "D'ici dix ans, nous voulons disposer d'un réseau de 170 à 180 magasins en France", explique Marc Hofman, directeur opérationnel des magasins du groupe Colruyt. Ces dernières années, Colruyt a ouvert une poignée de magasins par an. Deux seulement en 2019. "Mais cette année et l'an prochain, nous ouvrirons cinq magasins. Ensuite, nous comptons en ouvrir huit par an, et peut-être même dix."

C'est pour assurer cette croissance que Colruyt vient d'ouvrir son nouvel entrepôt, à proximité de Nancy. Un autre centre de distribution devrait voir le jour en 2023 non loin de l'ancien entrepôt de Dole, devenu trop petit. "D'ici là, le nombre de mètres carrés de stockage en France aura doublé par rapport à l'an dernier", poursuit De Schutter.

Investissements

Colruyt investit des millions d'euros dans cette expansion. Le nouveau centre de distribution, loué près de Nancy, coûtera au groupe 15 millions d'euros. Celui de Dole devrait coûter 17 millions d'euros, car il accueillera le nouveau siège social. Colruyt devrait également investir chaque année près de 15 millions d'euros dans de nouveaux magasins.

Paradoxalement, Colruyt a revendu il y a quelques mois trois supermarchés situés dans la région parisienne. Rentables, mais trop éloignés des centres de distribution. "Nous avons décidé de nous concentrer sur nos régions clés au cours des prochaines années. Lorsque ce réseau sera au point, nous retournerons peut-être à Paris. Ou dans d'autres régions de France."

Adapter le modèle

"Retail is retail. Ce qui fonctionne dans un pays n'est pas toujours au goût d'un autre pays." Marc Hofman Directeur opérationnel des magasins du groupe Colruyt

Dans les années 1990, les magasins français étaient des copies conformes des supermarchés belges. Mais les Français n'aimaient pas les magasins "belges". "Retail is retail. Ce qui fonctionne dans un pays n'est pas toujours au goût d'un autre pays", justifie Hofman. "C'est une erreur que de nombreuses chaînes de supermarchés commettent lorsqu'elles tentent de s'implanter à l'étranger. Dans un pays grand comme la France, il est même nécessaire de donner des accents spécifiques par région."

Dans le supermarché situé à proximité de Toul, de nombreux éléments du "modèle Colruyt" sont reconnaissables: aménagement sobre avec sol en béton, rayon de vins à l'entrée du magasin, etc. Mais les rayons regorgent de marques françaises, souvent locales, et il y a une musique d'ambiance. Les produits surgelés se trouvent dans les fameux congélateurs-bahuts, mais au couvercle transparent. "Les ventes ont bondi lorsque nous avons remplacé les couvercles opaques belges par des couvercles transparents", explique De Schutter.

"En France, Colruyt est une chaîne de proximité. Les magasins sont donc plus petits." Bart De Schutter Directeur des magasins Colruyt en France

Le magasin est aussi beaucoup plus petit que ses homologues belges. Les magasins français ont une superficie maximale de 1.000 m2 – voire parfois de 750 m2 –, contre 1.500 m2 en Belgique. "En France, Colruyt est une chaîne de proximité", explique De Schutter. Les points de vente disposent quasiment tous d'une boucherie avec un comptoir de service, de même que de boulangeries.

Mais la principale différence par rapport à la Belgique est que Colruyt ne garantit pas à sa clientèle française le meilleur prix pour tous ses produits. "Les prix des produits de marques nationales (comme Nutella, Lay’s, Coca-Cola, NDLR) sont aussi bas que ceux de la concurrence", explique De Schutter. "Pour d'autres produits, par exemple la viande, nous ne faisons aucun compromis sur la qualité." Colruyt déclare que 99% de ses produits français se vendent au prix le plus bas de la région.

Acteur de petite taille

7,5% Les magasins Colruyt français affichent une forte hausse. L’an dernier, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,5% contre 6,2% en 2019.

Pour Colruyt, il n'est pas facile de rivaliser avec la concurrence. En France, contrairement à la Belgique, le groupe est un acteur de petite taille face aux géants du secteur: Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché, Casino et Auchan. En 2019, les ventes des magasins français ont cependant augmenté de 6,2%. "L'an dernier, la croissance s'est accélérée, avec une hausse de 7,5%. Cette augmentation s'explique par la crise du coronavirus et l'interdiction de se déplacer loin de chez soi. Mais malgré le retour à la normale, les nouveaux clients continuent à venir chez nous. Les magasins de proximité deviennent de plus en plus populaires, tandis que les hypermarchés reculent."

Colruyt n'est pas le seul challenger. D'autres ont également découvert le potentiel des magasins de proximité. Aldi et Lidl ont tenté leur chance avec plus ou moins de bonheur. En raison d'une concurrence féroce, le succès de Colruyt en France n'est pas garanti. Ces dernières années, le nombre de magasins a beaucoup augmenté, mais ils ne sont pas encore rentables en résultat net.

Colruyt n'atteindra probablement jamais, en France, les marges bénéficiaires enregistrées en Belgique, pas plus que les 30% de parts de marché.

Les activités françaises sont distinctes de la structure belge. Elles doivent répartir les frais sur un nombre plus restreint de magasins. De plus, les Colruyt français ne disposent pas de la même force de frappe dans les négociations avec les fournisseurs. L'expansion doit permettre d'atteindre une taille critique. "Nous sommes dans la phase de développement, et il est encore beaucoup trop tôt pour mettre fin aux investissements. Au cours des dix prochaines années, nos activités en France doivent se développer et générer du cash. Le bénéfice net viendra plus tard", explique Hofman. Colruyt n'atteindra probablement jamais, en France, les marges bénéficiaires enregistrées en Belgique, pas plus que les 30% de parts de marché.

Colruyt en France Colruyt exploite 88 supermarchés en France. Ils représentent 566 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Par ailleurs, le groupe coté de Halle approvisionne 1.701 détaillants indépendants, qui exploitent sous franchise les magasins de proximité des enseignes Coccinelle et Panier Sympa. Jusqu'en 2016, Colruyt était également actif en France avec les activités de grossiste Pro à Pro, qui fournissait des produits alimentaires au secteur de l'horeca. Colruyt a vendu Pro à Pro – dont le chiffre d'affaires annuel se montait à 670 millions d'euros – à la firme allemande Metro. Colruyt possédait aussi en France des magasins de la chaîne de jouets Dreamland, mais les a fermés il y a plusieurs années.

L'an dernier, le groupe Colruyt a enregistré un bénéfice brut d'exploitation (EBITDA) de 8,6% de son chiffre d'affaires. "En France, nous considérons une marge EBITDA de 5% comme une situation saine", explique Hofman. "Nous ne pouvons pas dupliquer en France la situation unique que nous connaissons en Belgique. Notre objectif est de développer des activités saines, créatrices de valeur. C'est ce que nous faisons en France."