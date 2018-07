La distribution fait flamber les licenciements collectifs

Les restructurations dans le secteur de la grande distribution ont alourdi le bilan des licenciements collectifs annoncés durant le premier semestre 2018. Sur les six premiers mois, 50 entreprises ont dévoilé leur intention de supprimer 4.108 emplois dans le cadre de la procédure Renault, selon les chiffres publiés hier par le SPF Emploi.

C’est le troisième score semestriel le plus élevé sur les cinq dernières années. Le sommet avait été atteint au premier semestre 2014 avec 7.377 travailleurs visés. Le plus bas (2.203 emplois) avait été enregistré sur la période janvier-juin de l’an dernier.

La tendance est donc à nouveau à la hausse des projets de licenciement collectif, après une nette embellie en 2017. Et comme en 2014, le premier secteur à licencier est la grande distribution. Au début 2014, les chaînes Delhaize, Makro Cash & Carry et Home Market avaient aligné 3.022 postes dans leur viseur (sur un total de 7.377), tandis qu’au début de cette année, Carrefour et Mestdagh ont annoncé vouloir réduire l’emploi de 1.683 unités à eux deux.