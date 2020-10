La famille actionnaire de Jumbo en bonne voie de racheter Hema

La famille néerlandaise Van Eerd, déjà à la tête des supermarchés Jumbo, et le fonds d'investissement Parcom, confirment qu'ils négocient le rachat de la célèbre chaîne de grands magasins Hema.

Parcom et Van Eerd sont prêts à payer conjointement 402 millions d’euros pour racheter Hema.

Hema, la famille Van Eerd et le fonds d'investissement néerlandais Parcom ont confirmé, mercredi, dans un communiqué de presse qu'ils mènent actuellement des négociations de reprise exclusives. Les candidats repreneurs disposent à présent de huit semaines pour étudier les comptes de Hema, et discuter des modalités de financement de l'opération avec leurs banques. Parcom et Van Eerd sont prêts à payer conjointement 402 millions d’euros pour racheter Hema.