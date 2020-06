La fuite en avant de FNG l'a amené au bord du précipice

Croulant sous les dettes, le groupe textile FNG sollicite une mise en réorganisation judiciaire. Il paie le prix d'un expansion rapide mais dévastatrice pour sa trésorerie et pour son personnel.

Chronique d'un naufrage annoncé, ainsi peut-on résumer la trajectoire du groupe textile FNG . La demande de réorganisation judiciaire de la maison mère de Brantano, CKS, Miss Etam ou encore Fred & Ginger (plus de 3.000 salariés en Belgique, aux Pays-Bas et en Scandinavie) n'aura surpris personne. Cela sentait l'oignon dès le mois d'avril, lorsque FNG a sollicité un report de publication de ses résultats annuels, puis lorsque fut annoncé le départ inopiné, pour raison de santé, du CEO Dieter Penninckx.

"L’accent placé sur l’augmentation d’échelle a conduit à prendre de plus gros risques que les autres opérateurs du secteur", disait FNG le 11 juin dernier lors de la publication de ses résultats. Le bilan: une perte nette de 292 millions d'euros, mais surtout un endettement de 734 millions, conséquence d'une soif inextinguible d'acquisitions qui aura poussé FNG au bord du précipice.

Le point d'orgue aura été le rachat, en juillet 2019, du groupe suédois Ellos, une ancienne société de vente par correspondance comparable, par exemple, à Trois Suisses ou à Neckermann et qui s'est muée avec succès en plateforme d'e-commerce. Une opération qui a contraint le repreneur flamand à lever plus de 140 millions d'euros via un placement privé d'obligations.