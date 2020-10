La grande distribution se remet doucement en état d'alerte

Carrefour a signé avec Uber Eats un accord pour la livraison de courses à domicile à Bruxelles et à Liège. Cela concerne les "produits du quotidien", mais aussi des produits d’hygiène et d’entretien, soit quelque 1180 références, sur un total de 20.000 en moyenne dans un magasin.

Ce service complète d’autres offres de livraison à domicile comme l’app Shipto qui livre en dans les 90 minutes à Bruxelles, Liège, Waterloo, Anvers et Gand ou le service plus traditionnel qui livre dans les 24 heures à Bruxelles en Flandre, dans le Brabant Wallon et à Liège. Tarif : 9,5 euros mais le service est gratuit à partir de 150 euros de commandes. « Mais ces derniers temps, vu la forte demande il faut compter jusqu’à deux à trois jours pour être livré », dit-on chez Carrefour.