La grève dérape chez Lidl à Genk

Le ton est monté ce lundi entre plusieurs syndicalistes socialistes et un chauffeur de poids lourds au centre de distribution de Genk. Des membres du SETCa occupent l'entrée du site et découragent les chauffeurs qui veulent charger.

Un chauffeur a essuyé plusieurs coups. Il présente quelques lésions au visage, mais l'intervention d'une ambulance n'a pas été nécessaire. Des agents de la zone de police locale se sont rendus sur place. Selon le syndicat socialiste, le chauffeur a tenté de forcer le barrage et failli renverser un délégué avant de descendre du camion et d'aller agresser celui-ci. Un délégué a également été légèrement blessé par le conducteur, ajoute Julien Dohet, secrétaire politique du SETCa Liège.

Le point sur la situation

Les centres de distribution de Courcelles, Marche et Genk sont à l'arrêt depuis samedi, ceux de Wevelgem et de Saint-Nicolas ont été bloqués dimanche.

Divergences syndicales

Les forces syndicales ne semblent plus avancer sur la même ligne. Alors que le syndicat socialiste souhaite prolonger le mouvement, les libéraux et chrétiens se positionnent eux pour une reprise du travail. "Ils nous paraît préférable de retourner à la table des discussions avec la direction", affirme Johan Lippens, LBC-NVK . "Vendredi, il y a eu une réunion de réconciliation avec la direction. Elle a proposé d'engager un employé supplémentaire par magasin supplémentaire pour une période de 6 mois. C'est une victoire."

Mais les exigences du syndicat socialiste sont autres. Un employé supplémentaire dans chaque magasin, le SETCa dit oui, mais pour une période indéfinie, pas pour 6 mois! "De cette façon, la direction est obligée de trouver enfin une solution au problème de pression de travail élevée. Ce problème existe depuis des années et il s'aggrave au fur et à mesure que les magasins deviennent plus gros et qu'il y a davantage de produits frais. Depuis des années, la direction fait des promesses, mais il n'y a jamais de mesures concrètes. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec cette mesure temporaire."