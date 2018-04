La grève se poursuit dans les magasins Lidl

Le mouvement de grogne se poursuit chez Lidl. Après l'échec des concertations la veille, 84 des 302 magasins belges du groupe ont fermé leurs portes ce jeudi, indique la direction. Les régions de Wallonie picarde, Liège, Mons et Charleroi sont les plus touchées, selon le Setca et la CNE. "La situation peut encore évoluer au cours de la journée", affirme la vice-présidente du syndicat socialiste, Myriam Delmée.