La grogne du centre de distribution de Decathlon pourrait s'étendre aux magasins

Depuis une semaine, les salariés du centre de distribution de Decathlon à Willebroek dénoncent leurs conditions de travail. Face à l'absence de dialogue avec la direction et la surcharge de travail, les syndicats n'excluent pas des actions dans les magasins.

Masques, horaires, prime

"On entend partout des signes de colère chez Decathlon."

"Nous ne recevons aucune réponse de la direction à nos demandes", indique Erika Lambert d'ACV Puls. Les travailleurs dénoncent une insuffisance de masques et le non-respect des règles de distanciation. Ils ajoutent une organisation imposée pour faire face au pic d'activité avec notamment l'introduction non concertée du travail de soirée et de nuit. Enfin, ils soulignent que le personnel français de la chaîne de magasins de sport touche une prime de 25 euros par demi-jour de travail durant la crise du coronavirus, là où leur prime variable de 5% a été supprimée.