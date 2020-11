La maison mère de Mega World n'obtient pas sa PRJ

Le tribunal estime, en effet, que la société mère souffre des mêmes maux: les résultats attendus prochainement ont été surestimés , ce qui ne rend pas possible une réduction de la dette .

"Les mêmes conditions ont été imposées à Piocheur et à Mega World: la demande est irrecevable et les deux mêmes administrateurs provisoires, Thierry Lammar et Kristin Van Hocht, ont été nommés", a déclaré le magistrat de presse Frank Vennekens.