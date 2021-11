La nouvelle stratégie d'Ahold passe par l'IPO de Bol.com

Une relation numérique accrue avec les clients, des opérations plus durables et des actionnaires récompensés par un plan de rachat d'actions: Ahold Delhaize présente son nouveau plan stratégique.

Ahold Delhaize accélère ses investissements "pour créer plus de valeur pour ses clients". L'annonce a été faite en marge de la journée des investisseurs du groupe de distribution.

Les plans portent également sur une introduction en bourse de bol.com . La sous-introduction en bourse sur Euronext Amsterdam devrait avoir lieu au second semestre 2022, sous réserve de multiples facteurs internes et externes, notamment les conditions du marché.

Nouveau plan stratégique

Pour Frans Muller, CEO, cette stratégie est notramment dictée par la crise sanitaire. "La pandémie a accéléré le rythme des changements dans le secteur de la distribution. Elle a également modifié en permanence le comportement des consommateurs, qui achètent davantage en ligne, mangent davantage à la maison et s'intéressent davantage aux aliments locaux et plus sains."