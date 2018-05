La plupart des magasins Mestdagh en grève

Quelques heures après l'annonce du plan restructuration, la majeure partie des magasins ont débrayé ou vont le faire très prochainement, annoncent les syndicats.

Les travailleurs du groupe Mestdagh ont été choqués par l'ampleur de la restructuration annoncée par la direction et qui passe par 450 suppressions d'emploi. Ils ont fermé spontanément les magasins de l'enseigne pour la journée pendant que les travailleurs du dépôt de Gosselies ont bloqué l'entrée du centre logistique du distributeur.

"Les délégués sont partis informer le personnel des mesures annoncées mais les débrayages se poursuivront vraisemblablement au-delà, dans la plupart des magasins", a annoncé Danny Dubois, permanent CSC. A Bruxelles, le magasin de la chaussée de Gand est, par exemple, totalement cloisonné. Plus aucun accès n'est possible et les rideaux ont été baissés.

"Entre étonnement et 'assommement'"

Ce mouvement de grogne improvisé intervient alors que les syndicats ont réagi vivement en fin de matinée aux mesures que le groupe Mestdagh venait de leur annoncer. "C'est tragique, voire plus que tragique", a indiqué Danny Dubois. "J'hésite entre étonnement et 'assommement'", a dit pour sa part Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa, à la sortie du conseil d'entreprise extraordinaire.

"L'ouverture des magasins le dimanche, c'est une forme de double peine. Comment faire fonctionner des magasins avec moins de monde et un jour d'ouverture en plus?." Danny Dubois Permanent CSC

"Dans certains magasins, cela représentera la suppression d'un quart, voire d'un tiers du personnel", a indique Myriam Delmée. Selon elle, la charge de travail va augmenter d'autant plus pour le personnel restant que le recours à l'intérim va diminuer. "Le personnel ne va jamais tenir", a indiqué Danny Dubois.

A la décision de supprimer 450 emplois s'ajoutent d'autres mesures comme la suppression du quart d'heure payé, l'ouverture des magasins le dimanche, la polyvalence. "L'ouverture des magasins le dimanche, c'est une forme de double peine. Comment faire fonctionner des magasins avec moins de monde et un jour d'ouverture en plus?", s'est interrogé Danny Dubois, qui pointe en outre pour le personnel la difficulté de ménager vies professionnelle et privée avec l'ouverture dominicale décidée.

De la marge pour les négociations

Selon Danny Dubois, le groupe Mestdagh a historiquement dissocié les tâches à la caisse et celles dans les rayons. "C'est une profonde évolution que d'imposer désormais la polyvalence comme les hard discounters", a-t-il pointé. "Plus de produits frais, de produits traiteurs, de circuits courts, de bio, un peu d'e-commerce, c'est très bien mais le plan de la direction est essentiellement basé sur des économies qui impactent le personnel", a précisé de son côté Myriam Delmée.

La vice-présidente du SETCa n'écarte pas l'hypothèse selon laquelle la direction du groupe Mestdagh a surdimensionné ses mesures pour se laisser de la marge durant les négociations. "Peut-être mais même amoindries, les mesures annoncées sont très lourdes", a-t-elle indiqué.

Le prochain rendez-vous entre la direction et les syndicats est prévu le 17 mai à Gosselies.

Le gouvernement suit l'affaire de près

Pour le Premier ministre, la direction du groupe Mestdagh doit assumer ses responsabilités et mettre "tout en œuvre" pour limiter le nombre de licenciements. Dans un communiqué, le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Economie Kris Peeters expriment "leur soutien" aux travailleurs et à leurs familles. Ils soulignent que l'employeur devra accompagner les travailleurs licenciés.