La pression s'accentue sur les marges de Colruyt

Le doute n’est plus vraiment permis. Et l’annonce est de mauvais augure pour Colruyt, en témoigne la réaction des investisseurs. L’action a perdu jusqu’à 6,71% ce jeudi. "Même si nous avons encore une visibilité limitée sur les projets d’expansion de Jumbo en Belgique, nous pensons que l’acteur néerlandais pourrait constituer une menace sérieuse pour Colruyt et le reste du marché à court et moyen terme", a expliqué Exane BNP Paribas.