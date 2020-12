La réorganisation judiciaire des parapharmacies iU ralentie par le coronavirus

A priori, de nombreux contacts ont été noués avec des candidats présents en Belgique et à l'étranger, mais la deuxième vague de coronavirus les a poussés à revoir leurs prévisions et les force à une certaine prudence, raison pour laquelle ils ont demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir remettre une offre. Le délai supplémentaire demandé est d'un mois et devrait donc courir jusqu'au 3 février 2021, sachant que la vente aurait dû être bouclée pour la fin de l'année 2020. Tant le juge-délégué que le représentant du parquet présent à l'audience se sont dits favorables à cette demande de prorogation du sursis.