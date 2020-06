"La reprise d'Home Market était le coup de trop"

Mais la crise du coronavirus a changé la donne. En France, le plan de sauvetage a été transformé en redressement judiciaire tandis qu'en Belgique, Pierre Mestre a dû revoir ses prétentions à la baisse . En réalité, le mandataire de justice Tibault le Hardÿ n'a reçu qu'une seule offre et celle-ci émanait de Neworch. Cette nouvelle entité est composée des principaux fournisseurs, cadres et franchisés d'Orchestra (41%), de la famille Mestre (38%), de la famille belge Gotlib (19%) et des salariés du groupe (2%).

L'offre, on l'a dit, ne portait que sur dix magasins. Le groupe, qui a reconnu avoir échoué à conquérir la Flandre, s'est rabattu sur Bruxelles et la Wallonie. Les dix magasins repris par l'offre de Neworch sont: Zaventem, Drogenbos, Anderlecht, Wavre, Gosselies, Couillet, Rocourt, Boncelles, Marche-en-Famenne et Libramont. L'offre englobe également deux magasins au Grand-Duché de Luxembourg (Foetz et Pommerloch).