La restructuration a fait plonger Carrefour Belgique dans le rouge

La situation des hypermarchés reste elle aussi problématique. Selon la direction, ils sont structurellement en perte depuis des années et la situation empire. En 2017, la moitié d'entre eux étaient dans le rouge, et la situation ne s'est pas améliorée l'an dernier.

Troisième distributeur du pays derrière Colruyt et Delhaize, Carrefour Belgique peine à s'adapter aux changements d'habitudes de consommation. Pour les produits non-alimentaires, les clients optent de plus en plus pour des achats en ligne plutôt que de se rendre en magasin. Et pour l'alimentation, ils choisissent plutôt des magasins de proximité ou des enseignes moins chères (Colruyt, Aldi, Lidl...).